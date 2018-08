Una turista británica explota porque en Benidorm haya españoles de vacaciones: "¿Por qué no se van a otra parte?"

Freda Jackson es una octogenaria británica que quería veranear en España pero a quien no le gustan los españoles. El entretenimiento del hotel estaba completamente enfocado en los españoles, ¿por qué no se van a otra parte durante sus vacaciones?", se queja tras su estancia en Benidorm.

Esta mujer de 81 años pasó sus vacaciones en la localidad alicantina con uan amiga de 61 años pero, lo que parecía un sueño hecho realidad, acabó siendo"un desastre de principio a final". "El hotel estaba lleno de españoles y nos sacaban de los nervios porque eran muy groseros", se queja, según la versión recogida por 'Daily Mirror': "Una tarde un español casi me noquea y se marchó sin ni siquiera pedirme disculpas", lamenta, antes de pedir el reembolso u otro viaje gratis.

En concreto, la pareja reservó un hotel en abril de 2017 por valor de 1.268 euros. "Mi amiga y yo pagamos el viaje con nuestras pensiones y supuso un esfuerzo ahorrar durante un año y que las vacaciones fueran una ruina", cuenta, antes de admitir que lloró después.

