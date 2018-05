Trenton McKinley, el 'niño milagro' que despertó de una muerte cerebral

Trenton McKinley, un menor de 13 años de Alabama (EEUU), "volvió a la vida" poco después de que sus padres firmaran todos los documentos para donar sus órganos tras permanecer hospitalizado dos meses con soporte vital, según se dio a conocer este lunes. El chaval, conocido ya como 'el niño milagro', quedó inconsciente dos meses atrás al sufrir un accidente en un carruaje tirado por un tráiler junto a sus amigos en el condado de Mobile.

El niño salió despedido del carruaje y sufrió siete fracturas en el cráneo cuando el vehículo le cayó encima, de acuerdo con un canal local de noticias.

La madre, Jennifer Reindl, relató cómo temió lo peor tras ver a su hijo en una camilla con solo los pies al descubierto, después de que le informaran que había estado muerto por un total de 15 minutos. "Cuando regresó, nos dijeron que nunca volvería a ser normal otra vez", dijo a FOX10 News.

