Tráfico pretende imponer servicios mínimos del 50% en la huelga de examinadores

La huelga indefinida que los examinadores de tráfico llevarán a cabo a partir del 4 de septiembre contará con servicios mínimos que la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende sean del 50%. Al no tratarse de un servicio esencial, este tipo de convocatorias no cuentan habitualmente con servicios mínimos, pero la duración y amplitud previstas de la protesta ha llevado a Tráfico ha buscar un mecanismo jurídico para "proteger el derecho de los ciudadanos a obtener el carnet de conducir". 130.000 alumnos de autoescuelas de todas España podrían quedarse sin poder llevar a cabo el examen práctico en septiembre de llevarse a cabo una huelga total.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha manifestado sus intenciones en la reunión mantenida este martes con representantes del comité de huelga de los examinadores, en la que no se ha alcanzado ningún acuerdo. Al principio del encuentro, Serrano ha reiterado que la DGT no tiene competencias para atender su principal reivindicación, un incremento de 250 euros brutos al mes del complemento específico que cobran los examinadores.

NEGATIVA DE MONTORO

Serrano ha recordado que ha expuesto en reiteradas ocasiones ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública los argumentos de los examinadores, pero el departamento encabezado por Cistobal Montoro les ha respondido invariablemente que no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a dichas subidas retributivas. Para todas las demás cuestiones de mejoras profesionales, que sean competencia de la DGT, el director general ha reiterado su absoluta disponibilidad para tratar cuantos temas consideren oportunos.

Frente a esta postura inamovible, los examinadores han manifestado su decisión de mantener la huelga ante lo que Serrano ha respondido con una propuesta de servicios mínimos del 65%, rechazada de plano por los examinadores, que se han mostrado dispuestos a aceptar que sean de un 20%. Aunque consideran que al no tratarse de un servicio esencial no deberían existir, se han mostrado dispuestos a aceptarlos en ese porcentaje "para no perjudicar a los ciudadanos".

REUNIÓN LARGA E INFRUCTUOSA

Serrano ha calificado la cifra de "insuficiente" pero se ha avenido a rebajar su propuesta al 50%, un porcentaje que para la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) sigue siendo "abusivo y desproporcionado". La asociación ha encargado a sus servicios jurídicos que estudie la viabilidad de impugnarlos dado que estos funcionarios no prestan un servicio esencial.

La delegada de Asextra en Galicia, Vanesa Fernández, ha lamentado a la salida del encuentro que la reunión haya sido "muy larga, de cuatro horas, pero totalmente infructuosa" porque "la DGT no ha planteado ninguna propuesta que permita desbloquear el conflicto".

Los examinadores de tráfico iniciaron la huelga en el mes de junio y alargaron los paros a todos los lunes, martes y miércoles de julio. Tras el fracaso en las negociaciones con la DGT, el colectivo decidió convocar huelga indefinida en todas las provincias a partir del 4 de septiembre, durante la jornada completa y todos los días de la semana. Desde que comenzaron los paros se han suspendido unas 80.000 pruebas prácticas de conducir.