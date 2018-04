Tiroteo en la sede de Youtube en Silicon Valley

Trabajadores de Youtube en la sede de la empresa en Silicon Valley, California (EEUU), han informado de un tiroteo en el interior del edificio. La policía de la localidad ha confirmado la información y ha hecho un llamamiento por twitter para que la gente no se acerce al edificio. Las imágenes aéreas del lugar muestran un amplio despliegue policial, y fuera del edificio se ve a gente caminando con las manos cruzadas sobre la cabeza. Los agentes requisan a los que consiguen salir del lugar para evitar que el tirador aproveche la confusión para huir.

Parece ser que el tiroteo tuvo lugar en la cafetería del edificio. Los servicios de emergencia de la localidad han confirmado que han recibido numerosas llamadas desde el interior del edificio y sus aledaños alertando sobre un tiroteo. El Hospital General de San Francisco confirma que ha recibido víctimas pero no precisa cuántas, mientras que el Hospital Universitario de Stanford informa de que está prestando atención médica a cinco personas que estaban en medio del tiroteo.

"Hay un tirador en la sede de Youtube. He oído disparos y he visto gente corriendo desde mi escritorio. Ahora estoy atrincherado en una habitación con otros trabajadores", informó vía twitter Vadim Lavrusik, un empleado.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

At that point every new person I saw was a potential shooter. Someone else said that the person shot out the back doors and then shot themselves.