Suspendidos dos pilotos de Air Algerie por dejar los mandos a un niño

Dos pilotos de Air Algerie, la aerolínea nacional de Argelia, han sido suspendidos de empleo y sueldo por infringir la normativa de seguridad en vuelo al dejar pilotar un avión a un niño durante un vuelo comercial entre Argel y Setif, una ciudad a unos 300 kilómetros al este de la capital.

El menor, de aproximadamente 12 años, fue invitado a conocer por un día las actividades que realizan los pilotos de la aerolínea el pasado 26 de julio, en una jornada organizada en colaboración con una asociación de ayuda a niños huérfanos.

LA PRUEBA EN IMÁGENES

La cadena de televisión local Bilad TV preparaba un reportaje sobre esta jornada y grabó las imágenes del niño en la cabina. Un vídeo muestra al niño sentado en el asiento a la izquierda del comandante manipulando los controles de un ATR 72-600 matrícula 7T-VUT de Air Algerie durante un vuelo, lo que supone una violación a las leyes aeronáuticas argelinas.

Una vez en el aire, el comandante abandonó su asiento para cedérselo al niño que, siguiendo las instrucciones del primer oficial hizo algunas maniobras sencillas en pleno vuelo, tal y como reconoció posteriormente el copiloto frente al micrófono de la televisión.

SILENCIO DE LA COMPAÑÍA

El vuelo AH-6212 cubría la ruta entre Argel y el Aeropuerto Internacional de Ain Arnat y parece ser que el niño llegó a pilotar la aeronave en algunos tramos.

El video llegó a la Dirección de Aviación Civil y Meteorógica de Argelia (DACM), a los responsables de seguridad de la compañía y a la dirección general de Air Algerie que, de manera preventiva, eliminó de la programación de vuelos a ambos pilotos, una medida disciplinaria que ha trascendido en medios de comunicación locales y especializados del sector, aunque la compañía no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.

