Starbucks lanza el Frappuccino Unicornio

La cadena Starbucks acaba de lanzar una nueva bebida, el Unicorn Frappuccino. De vivos colores, el nuevo producto de la cadena internacional de café se ha inspirado en los unicornios que se pueden hallar en internet. El resultado ha sido una auténtica unicorniomanía para el público y una tortura para los trabajadores que los preparan. “Tan raro como… un unicornio. El color cambia, el sabor cambia #UnicornFrappuccino”, publicaba la compañía en su cuenta de Twitter.

Las tiendas de Starbucks de Estados Unidos, México y Canadáya ofrecen el nuevo producto desde el 20 al 27 de abril.

As rare as... a unicorn. The color-changing, flavor-changing #UnicornFrappuccino—here for a limited time at participating stores.🦄✨ pic.twitter.com/TaIQrF8fac