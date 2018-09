SpaceX llevará a la luna a Yusaku Maezawa en el cohete BFR

Se acabó el ministerio y la compañía estadounidense SpaceX anunció que el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, de 42 años, fundador de un importante sitio de moda y coleccionista de arte contemporáneo, sería su primer pasajero privado en dar la vuelta a la Luna a bordo del cohete más potente construido hasta ahora, denominado BFR.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, reveló la identidad del cliente en su presencia, en una ceremonia en su fábrica de cohetes en la sede de la firma Hawthorne en el área metropolitana de Los Ángeles. "Escogí ir a la Luna!" lanzó Yusaku Maezawa.

Y después de haber sido presentado por Musk, Yusaku Maezawa anunció: "En 2023, voy a invitar a seis u ocho artistas de todo el mundo a unirse a mí en esta misión a la Luna", pero señaló que esto tendrá un costo para los invitados: "Tendrán que crear algo en su retorno a la Tierra" y agregó que "sus obras inspirarán a todos los soñadores que están latentes en nosotros", dijo.

Los invitados serán seleccionados de diversas áreas y pueden ser artistas, arquitectos, diseñadores y otros profesionistas creativos, quienes acompañaran al magnate japonés en el viaje programado para 2023.

EL SUEÑO DE SU INFANCIA

"Decidí ir alrededor de la Luna!", Repitió varias veces el multimillonario, quien afirmó que este era su "sueño de la infancia". Maezawa adelantó que ya pagó la reserva de todos los asientos en el cohete SpaceX RGC que se está construyendo, pero sin revelar el precio total

El empresario japonés es fundador y CEO de Zozo, el negocio minorista de moda en línea más grande de Japón, y su fortuna se estima en 3.000 millones de dólares, según la revista especializada Forbes; además de coleccionista de arte contemporáneo,

Este multimillonario es un hombre apasionado por el arte contemporáneo: compró una obra de Jean-Michel Basquiat el año pasado por 110,5 millones de dólares, después de haber adquirido obras de renombrados artistas entre ellos Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Alexander Calder o Jeff Koons.

SpaceX has completed over 60 launches to-date and has the world’s only reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again. pic.twitter.com/0rjinzNHyb — SpaceX (@SpaceX) 18 de septiembre de 2018

Durante la presentación, Musk dijo que Maezawa volará en un nuevo cohete de nombre BFR, el cual aún está en desarrollo. El cohete reutilizable de 118 metros (387 pies) de longitud tendrá su propia cápsula para pasajeros.

Está programado que el BFR haga el viaje en el 2023 y que Yusaku Maezawa se una a la lista de 24 hombres que han viajado a la Luna de 1968 a 1972, de la cual la mitad de ellos logró alunizar; pero desde 1972 nadie ha estado allí y esta puede ser una nueva era para la ciencia espacial.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) 18 de septiembre de 2018