Sortu lleva la turismofobia a San Sebastián

En Euskadi también se están produciendo protestas contra el actual modelo de turismo. Aunque los descontentos proceden de todos los partidos políticos, es la izquierda aberzale el que ha capitalizado este rechazo a la «masificación» y sus consecuencias con la convocatoria de una manifestación, que recorrerá Donostia en plena Semana Grande y que llevará por lema Vuestro turismo, miseria para la juventud.

Con todo, aunque coincida en el tiempo con las campañas de Arran contra intereses turísticos en Cataluña, la izquierda aberzale lleva años denunciando «la masificación» que a su juicio se producen en varias localidades vascas, sobre todo del litoral. Tradicionalmente ha mostrado su oposición al modelo de turismo basado en atraer al mayor número de visitantes a Euskadi, porque consideran que esta estrategia conlleva precariedad y explotación laboral. En agosto del año pasado, Amaia Almiral, portavoz de EH Bildu en San Sebastián denunció que «la ciudad vive el turismo como un problema y hay que empezar a ponerle límites».

En este clima, decenas de militantes de Ernai, las juventudes de Sortu, se dirigieron hace un mes a la oficina de turismo en San Sebastián para pegar carteles con lemas como Vuestro turismo, miseria para la juventud, Turismo = las calles para los guiris y Turismo = contratos basura’.

EN ANDALUCÍA, NO / El consejero andaluz de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, dijo ayer que Andalucía no tiene el problema que hay en otras zonas españolas, en referencia a la turismofobia, y abogó por distribuir en el territorio la «presión turística» para evitar conflictos entre turistas y vecinos. Defendió que el turismo debe abordarse «como una forma más de convivencia, no de enfrentamiento», para lo que es necesaria la implicación de todas las administraciones.