El sorteo de la ONCE reparte 200.000 euros en la campiña cordobesa

El sorteo de fin de semana de la ONCE del sábado repartió 200.000 euros en localidades de la Campiña cordobesa y otros 140.000 euros en Sevilla. Según informa la organización en una nota, Francisco José Crespillo, que está a punto de cumplir un año como vendedor de la ONCE, vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno, repartiendo así 200.000 euros entre vecinos de su ruta de venta, que incluye los municipios cordobeses de Santaella, La Montiela, Guiarrosa y La Victoria, todos ellos muy próximos, aunque principalmente entre Santaella y La Montiela. Crespillo está «muy contento, muy contento, la gente ya me va conociendo por los pueblos y ahora más con esta alegría», decía ayer.

Otros siete cupones agraciados con 20.000 euros se vendieron en Sevilla, por lo que, en total, la ONCE ha repartido 340.000 euros entre las provincias de Córdoba y Sevilla con el sorteo del sábado, que estaba dedicado al Bicentenario de la Plaza de la Constitución de San Sebastián.

Los pueblos cordobeses donde se ha repartido la suerte dependen administrativamente de la sede de la ONCE en Fernán Núñez (Córdoba), que cuenta con 236 afiliados a la organización de las 1.401 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Córdoba.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones. También hay 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado.