Siete de cada diez afectados de hepatitis C no saben que la padecen

El 70% de las personas que padecen hepatitis C desconoce padecerla debido a que no presenta síntomas en sus estadios iniciales, según ha alertado el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc), Damián Caballero, durante la presentación de las primeras Jornadas Europeas por la Eliminación de la Hepatitis C, que se desarrollarán del 9 al 22 de abril en Madrid.

Se trata de un problema importante que, a juicio de los expertos, entre los que se incluye el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, podría solventarse con la puesta en marcha de cribados en atención primaria para detectar a esta población y tratarles a tiempo y, así, contribuir a erradicar la enfermedad en España.

"España se ha situado a la cabeza del tratamiento y queremos situarnos también a la cabeza de la eliminación de la enfermedad. Para ello, es necesario el cribado y no va a durar mucho que los tratamientos cada vez se acerquen más a la prescripción de la atención primaria", ha dicho Romero.

Ahora bien, según ha advertido, para que estos cribados puedan realizarse es necesario que en el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se contemple cómo tratar a los pacientes recién diagnosticados y, al mismo tiempo, se incorpore una memoria económica.

En este punto, el presidente de la OMC ha denunciado la aparición de "laboratorios especuladores", en lugar de investigadores, que aumentan los costes de los medicamentos en beneficio propio, perjudicando así el acceso a los mismos por parte de los pacientes y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

"Hemos asistido a un fenómeno nuevo, la aparición de laboratorios especuladores y no investigadores, aquellos que utilizan la especulación para hacer negocio con medicamentos de investigación. El medicamento de la hepatitis C no lo saca el actual laboratorio que lo comercia, sino que hay un laboratorio investigador que es comprado por este 'gran complejo farmacéutico' por una cantidad irrisoria para lo que lleva ganado. Además, existen políticas en Europa relacionadas con la patentes que hacen que el precio de los medicamentos no estén a la altura real del valor que tiene para los ciudadanos", ha destacado el presidente de la OMC.

FINANCIACIÓN

Y es que, por ejemplo, en el caso de España la financiación del tratamiento para esta enfermedad ha costado 1.000 millones de euros, por lo que, y aunque era "necesario", Romero ha advertido de que "no se puede seguir" por esta espiral de precio. "O se le pone coto al valor y se debate sobre la patente, o los sistemas sanitarios no van a poder financiarse adecuadamente y los ciudadanos no van a poder acceder a los medicamentos en igualdad de condiciones", ha apostillado.

Del mismo modo se ha pronunciado el presidente de Plafhc quien ha exigido un mayor control de los medicamentos y ha solicitado a los gobiernos evitar que los precios de los mismos se "disparen". Precisamente, este es uno de los temas que se van a tratar a lo largo de las jornadas en las que, además de contar con diferentes espacios, se va a inaugurar la exposición 'La lucha por la vida' y se celebrarán talleres y mesas redondas donde se abordará también los cribados, la posible creación de un Plan Europeo por la Eliminación de la Hepatitis C, el papel de los profesionales de atención primaria, la situación actual de los pacientes reclusos y el activismo.

De hecho, respecto al activismo, tanto Romero, como la eurodiputada de Izquierda Unida Europea, Ángela Vallina, y la directora de la Oficina del Parlamento Europeo, María Andrés, han destacado la labor realizada por Plafhc porque ha evidenciado que cuando los ciudadanos se unen por una causa "justa" se pueden conseguir "muchas cosas" e, incluso, poner de acuerdo a diferentes partidos políticos.

"El activismo es necesario y la acciones que hemos llevado a cabo la plataforma han marcado un antes y un después en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la lucha contra el lucro excesivo de una farmacéutica. El acceso al medicamento, junto al derecho a la salud, es básico y fundamental y debemos trabajar por conseguirlo", ha sentenciado Caballero.