La sentencia de 'la Manada' se hará pública el jueves

Con mucho retraso sobre los plazos previstos, la Audiencia de Navarra ha comunicado este lunes que la sentencia sobre la agresión sexual de los cinco jóvenes sevillanos de 'la Manada' en los Sanfermines del 2016 se hará pública este jueves, a la una de la tarde. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel.

La lectura de la sentencia por parte del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra tendrá lugar en la sala de vistas 102, en la primera planta del Palacio de Justicia de Pamplona, en audiencia pública, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Tras finalizar el juicio,el 28 de noviembre del año pasado, se apuntó que la resolución podría estar en febrero. Pero este pronóstico no se ha cumplido. El retraso ha desatado especulaciones sobre la división en el seno del tribunal. Sea cual sea la resolución, no será el último paso del proceso. Tanto la fiscalía como la acusación y las defensas recurrirán ante el Tribunal Superior de Justícia de Navarra si el resultado no les es favorable.