Seis de cada diez médicos han sido agredidos alguna vez en su trabajo

El 65% de los médicos de la sanidad pública asegura haber sido agredido a lo largo de su carrera, según una encuesta realizada a 13.500 facultativos, que revela que más de 1.000 sufrieron agresiones físicas y que el perfil del profesional agredido es una mujer de entre 41 y 60 años. Son datos de la V Oleada de la Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España, promovida por la Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), presentada ayer en rueda de prensa y que este año no se ha centrado solo en la situación laboral. El doctor Oscar Gorría, coordinador del estudio, ha calificado de «totalmente inadmisible» el dato de las agresiones a los médicos (el 60% de los cuales no denuncia los hechos), mientras que otro de los coordinadores, el doctor Miguel Ángel García, ha hablado de una «sociedad enferma», cuando 1.000 médicos «reconocen haberse llevado algún golpe».

El muestreo constata que la inestabilidad y la temporalidad sigue siendo la tónica habitual en la sanidad pública, de tal forma que el 48,8% no dispone de plaza en propiedad, una situación en la que casi el 40% se encuentra desde hace más de diez años y un 12% más de 20 años.Además, casi tres de cada diez (27%) de los que no tienen plaza en propiedad trabajan de forma precaria enlazando contratos de menos de seis meses de duración o a tiempo parcial, con una media de 4,24 en el último año.

El presidente de la OMC, Serafín Romero, ha considerado que los datos muestran «una ausencia de políticas de recursos humanos» en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha lamentado que no se haya llegado a un Pacto de Estado por la sanidad. «Ni está ni se le espera», lamentó.

Una de las novedades de esta encuesta es el apartado dedicado a los MIR: dos de cada tres residentes de primer año no están supervisados de manera constante durante su tarea asistencial diaria a pesar de que es obligatorio y el 31% no se siente suficientemente vigilado o se ve abandonado durante las guardias. Además, el 35% asegura que se tiene que quedar después de una guardia de 24 horas para continuar con tareas asistenciales, a pesar de que «por derecho y por ley» deben librar las 24 horas siguientes, señaló el doctor Gorría. El estudio también revela que se mantiene el paro de larga evolución, ya que el 34% de los médicos que no disponen de una plaza en propiedad y se encuentran en desempleo, llevan más de seis sin trabajar y el 21% más de un año. Asimismo, se observa un nuevo incremento del paro sumergido, puesto que el 35% de los encuestados en desempleo no están apuntados al paro. En los cinco años de la serie se ha producido un aumento de 12 puntos.