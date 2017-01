Sanidad quiere que paguen más por las medicinas los jubilados con pensiones más altas

En ese caso los que cobran 1.500.-e no se jubilan sanitariamente, y en el caso de una persona que ha trabajado toda su vida fuera de España vuelve cuando se jubila y no ha cotizado nada en España, solicita una paga no contributiva 426.- € se le asigna y goza de todo privilegio, viajes, bus, comidas, electricidad, agua, etc., etc., cuando sumando sus dos pagas superan los 1.500.-€ estas personas no tienen “copago”. Y las personas que se separan administrativamente para recibir todo tipo de ayuda vivienda, trabajo, ayudas, alimentos, etc, etc, y después resulta que viven juntos, estas personas no tienen “copago” en fin así vamos “Asuntos Sociales”. Señores primero gestionen el descontrol tan grande que tenemos en España y después cobren COPAGOS.