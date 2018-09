El relato que alerta sobre el uso que hacen los niños de Internet cuando están solos

"Eres tonta". Así de contundente se mostraba un niño de "no más de 11 años" en el canal de Youtube de 'isartvlog'. Un comentario al que ella no da la más mínima importancia pero sí le ha servido como inicio para relatar el tipo de contenido que recibe de menores cuando no están acompañados durante su uso de Internet.

Para ella es habitual que los niños le dejen insultos, pero también teléfonos o incluso la dirección de casa. Un uso indebido ante el que quiere pedir especial atención. Y para ello se ha fijado en este menor en concreto, porque le llamó la atención su comportamiento.

Un niño acaba de dejarme un “Eres tonta” en mi canal, hasta ahí todo correcto, últimamente no paran de hacerlo y sus insultos infantiles me dan mucha penita (de hecho podría hacer un vídeo de comentarios “haters”). Pero me ha llamado la atención este niño en concreto, sigo — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Resulta que el niño comentaba con su nombre y sus dos apellidos, como hacen siempre. Si youtube les dejase poner su dirección y su teléfono en el nombre del canal lo harían, porque así les llegarían más amiguitos por whatsapp… — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

El niño tenía su propio canal en Youtube con dos vídeos, un gameplay y un directo de hacía dos días. En ese directo se detuvo la youtuber. Tras una intro de tres minutos, empezaba a decir que estaba grabando ese contenido sin que lo sepa su familia. Mira hacia la puerta por si lo están oyendo y sigue. El canal tenía su nombre y apellidos, sin ningún tipo de privacidad, y cuenta que una compañera suya le va a ayudar con el canal. Al final del vídeo, reconoce que está solo en casa: "Estoy haciendo esto porque si mis padres estuvieran no podría". Mira otra vez a la puerta y corta la conexión.

Un niño solo, con acceso a un mundo desconocido e inseguro, y que da todos sus datos abiertamente. No es el insulto, sino el peligro al que se expone el que alerta a Isa:

Y por esto, señores, es por lo que los niños no deben tener acceso ilimitado y sin vigilancia a internet. Que vengan a llamar tonta a una persona adulta es lo de menos, son un campo abonado para pederastas y gente con malas intenciones — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Pero aquí no termina el peligro. Ella asegura que en muchas ocasiones ha tenido que borrar comentarios de usuarios menores porque ofrecían todo tipo de información privada, para empezar su número de teléfono, porque querían ser amigos.

Os sorprendería la cantidad de veces que he tenido que borrar un comentario de un niño (especialmente en el canal de muñecas) donde me dejaban “su whatsapp” porque querían ser mis amigos. “Soy -nombre y apellidos” de -ciudad- toma mi whatsapp, quiero ser tu amiga -número-“ — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

También la dirección de casa.

Y más de una vez he tenido que borrar incluso comentarios con su dirección, porque querían que les regalase una muñeca y me dejaban la dirección en los comentarios por si colaba — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Pero ella entiende que no es su responsabilidad ir borrando este tipo de comentarios, algo que en ocasiones no puede vigilar por falta de tiempo. Por lo que alerta de la necesidad de que los padres controlen el uso que hacen sus hijos de la Red.

¿O si lo deja en mi canal, al que si entro, en una semana que estoy hasta arriba de trabajo y está ahí toda la semana públicamente? Los padres deberían hacer que narices están haciendo sus hijos en internet, los demás no somos sus niñeras — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Y, por supuesto, ella habla desde un canal con 25.000 suscriptores que considera más o menos manejable. Pero la pregunta es qué pasará en los canales donde el youtuber tiene cientos de miles de seguidores, millones incluso, y seguramente no exista tal control sobre lo que comparten los menores.