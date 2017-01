¿Qué canción era número 1 día que naciste?

Es difícil que te acuerdes, pero el día que naciste seguro que una canción arrasaba en la radio, en la MTV o en Youtube. El sitio Playback te lo pone en bandeja si eres amante de la música y te gustan las curiosidades y las coincidencias históricas. Se trata de un sencillo buscador donde solo hay que colocar la fecha de nacimiento (o cualquier otro día por el que se tenga interés): mes / día / año... Y, 'et voilà', rápidamente te muestra el vídeo de la canción 'number one' (a nivel mundial). Además del título y el artista, el buscador te obsequia con otro cálculo: los minutos que hace que llegaste al mundo.

Aquí cinco búsquedas:

NACE EL PERIÓDICO DE CATALUÑA

Sin ir más lejos, el día que nació este diario, el 26 de octubre de 1978, lo que se llevaba era Exile y su 'Kiss you all over'. Fue la cima de este grupo de rock estadounidense que años después tomó otros derroteros más countries, y que en la actualidad sigue en activo.

FELIPE GONZÁLEZ LLEGA A LA MONCLOA

Otro dato musical, el 1 de diciembre de 1982, cuando Felipe González llegó a la Moncloa catapultado por la arrolladora mayoría absoluta del PSOE, lo que se más se oía en el dial era 'Truly', de Lionel Richie. "Nena, tu amor me hace libre", decía el que tres años después compuso al alimón con Michael Jackson el himno por África 'We are the world'.

LA PRIMERA CHAMPIONS DEL BARÇA

El 20 de mayo de 1992 el Barça alzó su primera Copa de Europa, tras el golazo en Wembley de Ronald Koeman, en el minuto 111. Pues bien, aquel mismo día estos chavales hip-hoperos (en el vídeo bajo estas líneas) también saboreaban las mieles del éxito. Uno de ellos, Chris Kelly, no vivió para contarlo -una sobredosis lo mató hace cuatro años-, pero antes ambos vendieron discos por millones y se instalaron ocho semanas en el 'top' del Billboard, gracias a lo cual llegaron a salir de gira con el mismísimo Michael Jackson.

EL GRITO 'PICAPIEDRA' DE PENÉLOPE CRUZ

"¡Pedroooooooooooo!". Se van a cumplir 17 años del grito 'picapedrense' de Penélope Cruz, al abrir el sobre y descubrir que Pedro Almodóvar ganaba el Oscar a la Mejor Película de Habla no inglesa por 'Todo sobre mi madre'. Aquel momentazo en la 72ª gala de los premios de la academia de Hollywood dio la vuelta al mundo, el 20 de marzo del 200, como también lo hacía este 'Say my name' de las Destiny's Child.

ADVENIMIENTO DEL IPHONE

También era Beyoncé la que más sonaba en las radiofórmulas el día del primer lanzamiento del teléfono que había de revolucionar el mundo. El 9 de enero del 2007 Steve Jobs anunció en la Macworld de San Francisco lo que definió como "la reinvención del teléfono". Así dio a conocer al mundo el primer iPhone. El tema de la emancipación de la mujer se cuela, como es habitual en las letras de la cantante, en esta balada sobre la ruptura con un hombre infiel.