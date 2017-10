La presidenta de la Academia de Cine denuncia que un productor la violó

La presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, ha denunciado que un productor americano la violó cuando tenía 24 años, según publica en una entrevista exclusiva el Huffington Post.

Blake (Manchester, 1940) ha señalado que en una película inglesa tuvo una "experiencia muy indeseada y muy horrible" con un productor americano. "Él era una persona famosa y yo tenía miedo. Yo no podía decir nada a nadie. Fue horroroso", ha dicho.

La figurinista cree que es algo que "ha pasado en todos los países". "Los hombres con mucho poder piensan que pueden molestar a una mujer completamente inocente, que no flirtea con ellos y que no da ninguna razón para que él se lance encima. A mí me alegra que se haya hecho público", ha señalado.

Esta confesión llega semanas después de las denuncias hacia el productor estadounidense Harvey Weinstein por parte de una larga lista de actrices, entre las que se encuentran Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow. Además, la actriz española Leticia Dolera ha relatado esta semana que fue víctima de acoso sexual cuando tenía 18 años por parte de un director.