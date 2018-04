Piden no derogar la prisión permanente con la presencia de la familia Quer

Decenas de personas se concentraron ayer en la Puerta del Sol de Madrid, entre ellas la madre, padre y la hermana de Diana Quer, para homenajear a las víctimas y para exigir a los políticos que se mantenga en el Código Penal la prisión permanente revisable, para evitar nuevas víctimas y proteger la seguridad de la sociedad en su conjunto. La figura penal fue introducida en la legislación en el año 2015, si bien, algunos partidos políticos como PNV, PSOE y Podemos han solicitado su derogación por considerarla «inconstitucional» y que con ella se podría buscar venganza y no justicia.

Por su parte, el PP no sólo es partidario de no derogarla, sino de ampliar los supuestos en los que se aplica, como a secuestradores que acaben con la vida del rehén y a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo. Actualmente está en vigor y sobre ella se debe pronunciar el Tribunal Constitucional. Los manifestantes que protestaron en Madrid piden precisamente a los partidos su no derogación, encabezados por la madre de Diana Quer. «Tenemos que levantar la voz, los políticos ya han hablado y ahora nos toca hablar a los ciudadanos», dijo Diana López Pinel a los medios de comunicación, al tiempo que aseguró que seguirá luchando en favor de aquellos «a los que les han arrebatado la vida de forma tan injusta y se han ido al cielo antes de tiempo» Después de la concentración en Sol, fue ella la encargada de leer un manifiesto, para después hacer una suelta de globos blancos por las víctimas inocentes. Además, Valeria Quer -hermana de Diana- leyó un emotivo poema titulado «No te rindas». Posteriormente, los manifestantes emprendieron una marcha hasta el Congreso de los Diputados. Entre ellos se encontraba la madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, quien expresó a los periodistas que a estas concentraciones deberían acudir miles de personas en favor de las víctimas. Indicó que el objetivo de las familias es «pasar la fase de duelo». «Hubiese preferido que mi hija hubiera muerto el 11M, no hubiera sufrido lo que sufrió. Sólo les faltó descuartizarla. Seguiré la fase de duelo hasta el día que me muera», lamentó. Juan Carlos Quer señaló que la prisión permanente revisable «da respuesta a las necesidades de protección de nuestros hijos ante este tipo de criminales que reiteran la actividad delictiva» y que «permite evaluar de forma efectiva la rehabilitación y el arrepentimiento». Subrayó que son más de tres millones de ciudadanos los que apoyan el mantenimiento de esta figura penal, puesto que «es de sentido común que exista un tipo penal cualificado que ampare a la sociedad de este tipo de delincuentes».