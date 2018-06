Pedro Duque, azote en Twitter de las pseudociencias

Pedro Duque, astronauta y flamante nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, es un tuitero muy activo. Aunque el espacio, la astronomía y las misiones espaciales ocupan buena parte de sus mensajes, Duque utiliza la red social para denunciar el fraude y el riesgo para la salud que suponen pseudociencias tales como la homeopatía o el reiki o movimientos como los antivacunas.

Aunque en ocasiones emplea un tono irónico, en muchos de esos tuits el nuevo ministro avisa de forma muy contundente del peligro de esas terapias. Así, en un tuit del pasado mayo, Duque señala: "Nunca está de más recordar: la homepoatía NO ES medicina natural ni es curar con hierbas. Por ejemplo, este "medicamente" lo hacen con pises de varón afectado de gonorrea. ¿Estamos locos o qué?"

De hecho, llega a definir a quienes promueven terapias contra las radiaciones de las redes de Wifi como "una gente que vende pastillas que no tienen nada dentro para aliviar efectos completamente inexistentes"

En otro de sus mensajes, señala "el Reiki es lo que mi abuela llamaba "cura sana culito de rana"".

Nunca está de más recordar: la #homeopatía NO ES medicina natural ni es curar con hierbas. Por ejemplo, este "medicamento" lo hacen con pises de varón afectado de gonorrea. ¿Estamos locos o qué? Y no es lo peor. https://t.co/sdrDuoV5Ir https://t.co/HpqOhRf9Ka

El nivel máximo de engaño en tema de salud: una gente que vende pastillas que no tienen nada dentro para aliviar efectos completamente inexistentes. La radiación de líneas eléctricas, wifi o móviles no causa ningún trastorno, aunque hay personas que se sugestionan y lo pasan mal. https://t.co/FdIkegV4pR

Por mucho que la industria de la #homeopatia consiga, con no sabemos qué artes, que la Unión Europea o los gobiernos lo amparen, eso no cambia nada. NO FUNCIONA. NO HACE NADA. Al menos nadie nos obliga a pagarles las chuches esas que venden. Avisados estáis. https://t.co/ZMmDqsuF6h