Una pediatra arrasa en las redes con sus respuestas a los antivacunas

La pediatra y bloquera Lucía Galán Bertrand, conocida popularmente como ‘Lucía, mi pediatra’, se ha vuelto viral en las redes sociales con sus respuestas a 'antivacunas'.

El auge empezó en abril, después de que la pediatra colgase en Facebook un gráfico en el que se comparaba la mortalidad infantil antes y después de las vacunas y una usuaria de esta red social contestó indignada a la doctora con este mensaje. "Las vacunas no salvan vidas, a las vacunas les ponen metales pesados para que los niños enfermen poco a poco".

Claro ejemplo de lo que viene siendo un #antivacunas (en mi muro de Facebook) Y esto no es más que el principio. #lasvacunassalvanvidas pic.twitter.com/kXbdrj078m — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 25 de abril de 2017



La respuesta de Galán no se hizo esperar. Un 'zasca' que poco después se hizo viral en las redes. "Espero que jamás tengas que lamentar las secuelas devastadoras en alguno de tus hijos por alejarte de las recomendaciones oficiales nacionales e internacionales. Sólo espero eso. Y si así ocurriese nosotros, los profesionales a los que tú llamas radicales, estaremos acompañándote en tu dolor", sentenció Galán.

Hace unos días ha vuelto a hacerse viral con su estrategia para convencer a una mujer que le argumentó que no iba a vacunar a su bebé de 20 días después de haber "leído mucho": "Me he informado", asegura la pediatra que le dijo la madre en cuestión.

Ante este planteamiento, la doctora respondió a la mujer con una sencilla pregunta que desmontó el básico argumento de la madre: "¿Sabes lo que es la tosferina?".

La mujer le respondió: "¿Tosferina? No". Ante esta situación, la doctora ha asegurado que estuvo desmontando uno a uno los "pobres" argumentos de la madre.

Esta semana:"No lo vacuno.He leído mucho,me he informado"Tu bebé tiene 20 días,sabes lo q es la tosferina ? "Tosferina?no."-me contesta.😔 https://t.co/q6VWPKgUcf — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Esta paciente me avanzó q lo había leído todo,q se había informado y no conocía la tosferina y el riesgo que asumía si no vacunaba a su hijo — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Además con otra niña en casa escolarizada.Hablamos largo y tendido.Hubiese estado horas.Tenemos tanto por hacer aún.Hay tanta desinformación — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Sus argumentos eran pobres.Los desmonté uno a uno sin esfuerzo.Aun así su decisión estaba tomada,su "creencia" era firme. — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017