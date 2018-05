Palomo Spain gana el premio Who's On Next

El diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo, conocido como Palomo Spain, se ha hecho con el premio Who's On Next 2018, que otorga la revista Vogue y que este año llega a su séptima edición. Según informa la propia revista, la persona encargada de dar a conocer la buena noticia ha sido Hamish Bowles, International Editor at Large de Vogue y presidente del jurado de este año, durante una velada celebrada en el Palacio de Fernán Nuñez en Madrid.

Se trata de un importante reconocimiento para Palomo Spain, quien ha vestido a estrellas como Beyoncé y Harry Styles, se ha mostrado en las pasarelas de Nueva York y París y ha atraído al jurado de certámenes como el premio LVMH, del que fue uno de los 21 semifinalistas.

Alejandro Gómez Palomo une así a su currículum otro hito importante. Who's On Next. Este certamen, organizado por Vogue España en colaboración con Inditex, reconoce el talento de los jóvenes diseñadores en la industria de la moda y supone una dotación económica de 100.000 euros para desarrollar un plan de negocio. Asímismo, incluye la inscripción en ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) sin pasar por la votación de la asamblea general y la posibilidad de participar en la siguiente edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en enero o julio.

Palomo Spain se alza con un premio que anteriormente cayó en manos de Marcela Mansergas, Juan Vidal, Maria Ke Fisherman, ManéMané, Moisés Nieto y Leandro Cano, ganador de la pasada edición. A partir de esta noche, Palomo Spain está más cerca de lo que nos definía como su "idea de éxito" cuando Vogue habló con él hace unas semanas por su paso a la final de #WON2018. "Mi idea de éxito es vivir de lo que me gusta y hacer un trabajo que trascienda, ser feliz con mi novio y una casa preciosa", afirmaba.