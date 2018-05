Los padres no quieren que dos asociaciones participen como acusadoras

Los abogados de los padres de Gabriel Cruz, el niño muerto a manos de Ana Julia Quezada, han recurrido la personación como acusaciones popular de la asociación Clara Campoamor y de la Asociación Andaluza de Estudios Penales. Así lo confirmaron desde el despacho del abogado Francisco Torres, acusación particular en nombre de los padres de Gabriel, después de que se haya conocido que el juez ha admitido dichas personaciones, así como que se mantiene el secreto del sumario, que ha sido prorrogado un mes más por el magistrado. Por su parte, Beatriz Gámez, letrada que junto al abogado Esteban Hernández Thiel ejerce la defensa de Quezada, ha indicado que, al menos por el momento, no ha sido recurrida dicha personación por su parte. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que se mantienen las cuatro nuevas declaraciones de testigos del caso previstas para este jueves, entre ellas la de la hija de la asesina confesa del niño, que tendrá que testificar personalmente y no por videoconferencia. En la mañana de ayer, Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, reclamó a los colectivos que han pedido personarse como acusación popular en la causa que se retiren, y a los medios que eviten el «dolor de hacer públicos detalles macabros» sobre la muerte de su hijo. En un vídeo de YouTube señala que recientemente ha tenido constancia de que la asociación Clara Campoamor y la Asociación Andaluza de Estudios Penales han solicitado personarse en la causa como acusación popular. «Esta situación nos ha resultado algo invasiva», asegura la madre, quien lamenta que ambos colectivos no han contactado con ella o con el padre del niño, Ángel Cruz, «ni siquiera para trasladar su intención de participar en el proceso». Y afirma que tampoco lo han hecho con su abogado, Francisco Torres.