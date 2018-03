Una nueva técnica previene las trombosis en pacientes con cáncer

El Hospital de Sant Pau de Barcelona y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid han desarrollado una nueva herramienta de diagnóstico que evalúa el riesgo de trombosis en pacientes con cáncer, y que permitirá prevenir entre un 50% y un 70% de estos episodios con terapias preventivas.

En el trabajo, que publica la revista 'British Journal of Cancer (BJC)', han participado ocho hospitales de todo el Estado y 400 pacientes con cáncer, de los cuales más de 70 sufrieron una trombosis durante el estudio.

Esta nueva herramienta de medicina personalizada integra datos clínicos y, por primera vez en el mundo, datos genéticos del paciente para medir el riesgo de trombosis.

Uno de los resultados más significativos del estudio es que los pacientes con cáncer que sufren un tromboembolismo tienen mayor mortalidad, ya que en los datos de este trabajo se observó que entre los fallecidos un 31% presentaba trombosis frente a un 11% sin ella, lo que constata que estos pacientes tuvieron peor pronóstico y padecieron una mortalidad superior.

El estudio Oncothromb (Multivariable clinical-genetic risk model for predicting venous thromboembolic events in patients with cancer) ha sido liderado por José Manuel Soria, del IIB Sant Pau, y Andrés Muñoz, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con el apoyo de la Sección de Trombosis y Cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica y con la colaboración de las compañías farmacéuticas Ferrer y Leo Pharma.

El estudio clínico prospectivo ha analizado la capacidad predictiva de un test para identificar a personas con cáncer que desarrollarán un tromboembolismo venoso durante los seis primeros meses tras el diagnóstico de cáncer.

Esta nueva herramienta de diagnóstico aplica un algoritmo, a partir del análisis de cuatro variantes genéticas de los factores de la coagulación que se combina con los factores de riesgo clínicos: historia familiar de tromboembolismo venoso, tipo de tumor, estadio, y el índice de masa corporal de cada paciente con un diagnóstico de cáncer.

Mejorar las herramientas actuales

Según Muñoz, "es sumamente importante mejorar las actuales herramientas diagnósticas para identificar con precisión a los pacientes con alto riesgo trombótico, y así poder administrar anticoagulantes únicamente a pacientes con una relación riesgo-beneficio favorable".

"Esperamos que los resultados de nuestro proyecto contribuyan a personalizar la toma de decisiones relativas a tromboprofilaxis, y en definitiva, a reducir las elevadas tasas de morbimortalidad relacionadas con la trombosis en pacientes oncologicos", ha subrayado.

Más eficiencia

Soria ha subrayado que el objetivo principal del estudio es "proporcionar a los profesionales de la salud herramientas eficientes para el diagnóstico y la prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes con cáncer".

"Nuestro enfoque es innovador, ya que utilizamos una estrategia basada en la integración de datos clínicos y genéticos para desarrollar un herramienta de Medicina Personalizada", ha enfatizado.

El estudio revela que el periodo de mayor riesgo de sufrir un TEV asociado al cáncer son los seis meses tras el diagnóstico, por lo que los expertos recomiendan los investigadores que "el uso de esta nueva herramienta de diagnóstico alcanza su máxima eficacia cuando existe la primera sospecha en un examen de detección precoz o bien, en el momento que se confirma la enfermedad".