Los niños con bajo peso al nacer tienen más probabilidad de ser zurdos

Alrededor del 12% de la población mundial es zurda aunque la razón de ello todavía sigue siendo un misterio para los científicos. Tratando de desentrañarlo, investigadores japoneses y holandeses de las universidades de Osaka, Helsinki y Vrije han hecho un estudio con 2.000 trillizos y han llegado a una conclusión: los niños con más bajo peso al nacer tienen más probabilidades de emplear la mano izquierda preferentemente.

Dicho análisis, publicado en la prestigiosa revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) sostiene que a las 10 semanas de gestación, cuando los fetos humanos ya empiezan a mover los brazos, se puede empezar a dirimir la cuestión de la zurdera. Estudios previos aseveraron que había vínculos directos entre los zurdos y el bajo peso al nacer (menos de 1,5 kilos). Los investigadores del actual estudio, aprovechando que un trillizo suele pesar de media 1,5 kilos menos que los niños que nacen solos, ahondaron en esta cuestión para concluir que sí, que los de menor peso tenían más números de ser zurdos.

Mientras que el peso promedio al nacer de los zurdos en la media japonesa fue de 1,599 kilos, los diestros pesaron 1,727 kilos. Asimismo, en la muestra holandesa los zurdos pesaron 1,794 kilos y los diestros, 1,903.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA MADRE

El estudio también subraya que esta tendencia a emplear la izquierda o la derecha se produjo independientemente de la edad de la madre y tampoco guardó relación con el orden de nacimiento de los trillizos.