Nieve naranja en el este de Europa por la arena y el polvo del Sahara

La arena y el polvo levantados por tormentas del desierto en el norte de África han viajado este fin de semana hasta el este europeo tiñendo de naranja la nieve de sus montañas y dejando paisajes que bien podrían ser de Marte.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha difundido este lunes una imagen captada por Copernicus Sentinel-2A en Libia el pasado viernes que muestra el polvo sahariano viajando hacia el norte a través del mar Mediterráneo.

Skiers in #Russia & Eastern #Europe woke up to an orange #Mars-looking landscape this weekend. #Sentinel2 captured the culprit: #Sahara sand being blown northwards by the wind. #orangesnow

