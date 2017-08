Mueren cuatro turistas españoles en un accidente de bus en la India

Cuatro españoles y un conductor indio han muerto este sábado al colisionar el minibús en el que viajaban con un camión en la localidad de Eedigapalle, en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de India, según el diario local 'The Hindu'. Otros siete españoles están heridos.

Al parecer, el minibús ha chocado frontalmente contra un camión cuando ciruclaba a la altura de la localidad de Eedigapalle, en el distrito de Chittoor. Según la Policía de Punganur, en el minibús viajaba un grupo de 11 españoles que viajaban de Puttaparthi a Pondicherry, tra visitar el hospital de la Fundación Vicente Ferrer, donde la noticia ha causado gran "consternación".

Los cuatro fallecidos son andaluces, tres de ellos de Ronda (Málaga) y uno de Granada, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Los fallecidos de Ronda son Josefa Morán Molinillo, Vicente Pérez Moreno y María Nieves López Navarro, mientras que la víctima de Granada es Francisco Pedrosa Gijón.

La Subdelegación señala que esta información procede de fuentes consulares en Bombay y ha sido contrastada con la Fundación Vicente Ferrer, de donde partieron las víctimas esta madrugada.

El viaje, en el que participaban al menos trece personas, fue organizado por el Centro Baba de Ronda, que ofrece actividades como el yoga y la meditación y también ejerce una labor social, como el desarrollo de proyectos en la India, donde colabora con la Fundación Vicente Ferrer, según fuentes del entorno de los fallecidos.

Four Spanish tourists killed in accident in #Chittoor , Andhra Pradesh https://t.co/2UXAHyG4Jo