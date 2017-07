Muere una niña de 8 años tras sufrir una paliza en su domicilio

Una niña de 8 años falleció en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza a consecuencia de una paliza sufrida en su domicilio de la localidad de Sabiñánigo (Huesca). La Guardia Civil detuvo a su tío, Iván P. P., 30 años, que vivía con su madre y con la niña, de nombre Naiara. El sospechoso, que trabaja como guardia de seguridad, dio aviso a los servicios médicos asegurando que la menor se había caído por las escaleras, pero las características de las lesiones llevaron a los sanitarios a dudar de su versión. Los hechos sucedieron el pasado jueves por la noche. El teléfono 061 recibió un aviso desde la casa de la víctima, que a causa de la gravedad de las heridas fue trasladada de inmediato al hospital zaragozano, donde el viernes falleció. El juzgado de instrucción número 1 de Jaca decretó el secreto de sumario de las actuaciones.

SERVICIOS SOCIALES / Al parecer, la abuela se había hecho cargo de la niña después de que sus padres se marcharan de la localidad. El alcalde de Sabiñánigo, Jesús Lasierra, explicó que la niña no estaba tutelada, pero que los servicios sociales municipales se habían puesto en contacto hace unos tres meses con la familia para prestarle ayuda, por causas que no concretó, pero que en todo caso no había sido por malos tratos y que no había precedentes de maltrato conocidos en el seno familiar. «Nada hacía presuponer algo así», enfatizó Lasierra, algo en lo que coincidió la presidenta de la Comarca del Alto Gallego, Lourdes Arruebo.

El alcalde, que mostró su consternación por un hecho «tan grave y doloroso», expresó su incredulidad por que una niña tan pequeña pueda haber fallecido por una paliza y emplazó a que las investigaciones sigan su curso para que se esclarezcan los hechos y el culpable asuma las consecuencias. Lasierra también informó de que el Ayuntamiento de Sabiñánigo decretó dos días de luto y aseguró que los vecinos se encuentran «muy mal, muy indignados, tristes y doloridos» por la muerte.

En la ciudad, según su alcalde, hay una «gran tristeza» por Naiara, una niña integrada en la localidad, que iba al colegio Monte Corona, cuyos alumnos y profesores asistieron en masa a la concentración de repulsa que tuvo lugar a las 12.00 horas delante del ayuntamiento con la presencia de cientos de ciudadanos.

Por su parte, Arruebo insistió en pedir cautela hasta que se esclarezcan los hechos, puesto que está abierto un proceso de investigación sobre la implicación del detenido, tío carnal de la niña.

En Sabiñánigo se han suspendido los actos previstos este fin de semana con motivo de las fiestas del barrio de Santiago, y el alcalde agradeció la «solidaridad» y «sentimiento» de los organizadores de los festejos. «Toda la comarca está consternada» por un hecho que es inexplicable «y un sinsentido», declaró la presidenta comarcal, Lourdes Arruebo.