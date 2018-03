Monjes budistas cambian sus túnicas por zapatillas de correr

El esfuerzo del ser humano no tiene límites. Así lo demuestra un grupo de siete monjes nepalíes que han decidido cambiar su vestimenta habitual por calzado deportivo para poder correr el ultramaratón que se celebrará en el Himalaya.



Los monjes, en pleno entrenamiento / PRAKASH MATHEMA (AFP)

En la aldea de Sindhukot, no lejos de Katmandú, la vida es dura. Al igual que en muchas zonas rurales, todo está bastante aislado y el método más común para poder llegar a la escuela y a los comercios es a pie; por lo que la preparación física de estos siete monjes que afrontan el reto del maratón no deja duda alguna. "Cada día tenemos que subir y bajar colinas, por lo cual la carrera no será demasiado difícil para nosotros", comenta uno de los componentes del grupo.



En el exterior del monasterio / PRAKASH MATHEMA (AFP)

La mayoría de ellos tiene poco más de 20 años. Todos siguen un régimen estricto: rezan por la mañana y luego se van a las colinas, donde caminan todas las tardes hasta 40 kilómetros. Esta no va a ser la primera vez que disputen la carrera, ya que hace dos años participaron en ella pero no consiguieron medalla. Anhelan con ganar alguna condecoración, además de dar a conocer su ciudad; como cuenta Bahadur Lama a France Presse: "Tenemos la esperanza de lograr algo, a la vez de promover nuestra ciudad y conseguir que llegue el desarrollo hasta nosotros".

Falta de preparación

Pese a las trabas que se encuentran a diario, ellos siguen su camino, luchando por lo que creen y sienten. Corren en desventaja respecto a otros atletas, con la notable diferencia de que estos monjes apuntan al despertar espiritual, y no al dinero. Para Mingma Gyalbo, miembro del monasterio que organiza carreras cercanas, los jóvenes nepalíes religiosos tienen talento pero carecen del liderazgo para sobresalir. "Están muy motivados y trabajan duro, y si entrenan bien, tienen un buen potencial. Aunque no disponen de experiencia técnica, por ejemplo en su dieta, y ni siquiera tienen zapatos para correr".



Los protagonistas de la historia / PRAKASH MATHEMA (AFP)