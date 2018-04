Un millón de firmas contra los jueces en pocas horas

La petición en Change.org para inhabilitar a los magistrados de La Manada se acerca al millón de firmas. Miles de rúbricas contrarias a un fallo que asegura que «no existió violencia e intimidación» en la agresión sexual a la joven de 18 años. La plataforma de peticiones Change.org puso en marcha una iniciativa para exigir al Tribunal Supremo la inhabilitación de los magistrados de la Audiencia de Navarra que han redactado la condena a solo nueve años de cárcel. «Dado que el tribunal encargado de dictar sentencia en el juicio de La Manada entiende que no existió violencia e intimidación en este caso, solicito la inhabilitación de los magistrados que componen el mismo». Así es como comienza la propuesta, que a las 16.30 horas de ayer viernes superaba de largo las 958.000 firmas. La petición se inició solo tres horas después de conocerse la sentencia. La petición de Change.org afirma que «en un país en el que tenemos un problema de violencia machista tan grave, no podemos permitirnos jueces y magistrados que consideren que para que exista agresión sexual no basta con que cinco hombres agredan a una joven indefensa y en estado de embriaguez a la que, posteriormente abandonaron y robaron el teléfono para que pudiese ser auxiliada».

Las reacciones y protestas contra el fallo judicial se volvieron a repetir a lo largo del día de ayer por todo el país y en todos los frentes y organizaciones sociales y políticas. El abogado de los acusados, sin embargo, lanzo una fuerte crítica a los políticos porque a su juicio «solo buscan ganar votos» con el caso.