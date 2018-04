El militar y el guardia del grupo condenado cobrarán hasta el 75% de su sueldo base

El militar de la unidad de emergencias del Ejército (UME) Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, ambos miembros de ‘La Manada’, continuarán percibiendo el 75% de las retribuciones básicas. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa, poco después de conocer la controvertida sentencia que les condena por abuso y no por violación. Cabezuelo es militar de tropa y marinería con compromiso de larga duración y se encuentra en prisión en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). En aplicación del artículo 111 de la carrera militar, desde su ingreso en la cárcel quedó suspenso en funciones y cesó en su destino de la UME en Sevilla. Esta situación se prolongará hasta que no exista sentencia firme. Mientras, tanto él como el guardia civil percibirán tres cuartas partes de las retribuciones básicas que tienen asignadas. El tiempo en que permanezcan en prisión no se computa a efecto de tiempo de servicios, ni trienios, ni derechos de la Seguridad Social. Es decir, quedan inmovilizados en el escalafón y no pueden ascender.