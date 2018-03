«Mi niño ha ganado»

Patricia Ramírez, madre de Gabriel, afirmó ayer que sabe que su hijo «estará ya jugando con sus peces», y dijo en referencia a la detenida que «la bruja ya no existe». «Ayer me llegó por internet un cuento muy bonito, no sé quién lo ha escrito. Decía que en realidad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado», reveló la progenitora al finalizar la misa por el alma del niño, celebrada en la Catedral de Almería.

«Y había ganado no solo porque había desaparecido la bruja mala del cuento, sino por la cantidad de gente que ha juntado, de familias y de cosas buenas que ha sacado de todos nosotros y que sabemos que va a seguir sacando», profundizó.

Patricia reclamó intimidad a los medios. «Se vendrá con nosotros a Fernán Pérez», dijo en referencia a los restos mortales del niño, concretando Níjar a la que serán trasladados. «Me gustaría pediros, porque fue de los últimos temas que bailamos juntos, que hoy todo el mundo en su nombre ponga Girasoles. Que la bruja ya está donde tiene que estar, que no le demos más vueltas. Y arriba la buena gente y los buenos corazones», concluyó.

Ángel Cruz, padre del niño, agradecióa los medios el apoyo que le han ofrecido durante la búsqueda de Gabriel. «Nos habéis llevado en volandas a buscar a nuestro hijo. Nos habéis llevado en brazos. Nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por el cariño que nos habéis dado», concluyó.