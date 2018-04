Méndez Vigo pide al PSOE que vuelva a la mesa de la Educación

El ministro de Educación, Cultura y Deporte tendió ayer la mano al PSOE y se comprometió a fijar la cantidad de inversión en Educación «en el cinco por ciento del PIB», respondiendo así al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que el viernes aseguraba que volverían a la mesa del Pacto Educativo si el Gobierno les ofrecía esa financiación. «Lo normal es que hasta que no sepamos qué inversión necesitamos, no se pueda cerrar una cantidad», pero hace ese ofrecimiento al PSOE «para demostrar que el Gobierno tiene voluntad política de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación». «El dinero no tiene que ser el factor que impida llegar a un acuerdo si existe la voluntad política. Y por nuestra parte la hay. Por eso, le pido a Sánchez que cumpla su palabra y vuelva a la mesa del Pacto Educativo», señaló el ministro.

Méndez de Vigo se mostró convencido de que, aunque no todo es cuestión de más inversión, sí es necesario garantizar una inversión suficiente para que puedan desarrollarse proyectos de futuro. Del mismo modo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte defendió la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado, Social y Político por la Educación en España, «un pacto necesario para dar un salto de calidad en nuestro sistema educativo». Por eso, pidió a los diferentes partidos políticos que «piensen en los ciudadanos, y no en los réditos electorales», y defendió que el Gobierno no va a buscar excusas para no llegar a un acuerdo que nuestro país necesita. Méndez de Vigo apostó por el «diálogo y el consenso» para lograr ese Pacto que «siente las bases» del modelo educativo para el futuro, mientras volvió a reconocer que tenemos un «buen» sistema, «de gran calidad», pero insistió en que es necesario seguir avanzando y acometer las reformas que necesita para consolidar los avances y sentar las bases.