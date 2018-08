Más de la mitad de los españoles es «adicto» a los cargadores del teléfono móvil

El 51,6% de los españoles es «adicto a los cargadores» de batería para el smartphone hasta el punto de que no salen de casa sin uno encima y tratan de conectarlo al móvil para no quedarse sin batería estén donde estén, como recoge un estudio realizado por Hauwei en el que analiza el comportamiento de los usuarios en relación a la batería de sus teléfonos.

Este estudio, para el que se ha preguntado a 2.000 personas en España --más de 10.000 a nivel europeo--, revela que hay tres tipos de comportamiento en los españoles en lo que respecta a su actitud ante la falta de batería en el móvil: una amplia mayoría de ellos son «adictos» a los cargadores; un tercio son «supervivientes» que pueden intentar hacer su vida sin hacer un intensivo del móvil y, por último, están los buscadores «profesionales» de cargadores. Los identificados como «adictos a los cargadores» son personas que no salen de casa sin llevar un cargador encima y tratan de conectarlos a su móvil para no quedarse sin batería ya sea en un restaurante, en el trabajo, o incluso hasta de copas o en la calle. A este tipo de usuarios les da «pavor», como señala el estudio, perder menos de la mitad de su batería. El 63% no sale de casa sin tener el móvil totalmente cargado, y el 42%, incluso, carga la batería de su móvil cuando está medio llena. Los adictos al cargador tienden a cargar su móvil más de una vez al día. El 22% afirma que carga la batería su dispositivo tres veces o más al día, y, en caso de llegar a extremos de quedarse sin ella, el 21,5% de este tipo de usuarios prefiere comprar una batería móvil portátil antes que pedirle a un extraño que les preste su móvil para realizar una llamada.

El 55% de los españoles considera que lo más duro de quedarse sin batería es la tensión que genera no poder realizar una llamada de emergencia si fuera necesario.