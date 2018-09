"Mamá, ¿por qué nosotras no salimos en los cromos de fútbol?"

La mirada de un niño es capaz de ver que cosas que, con frecuencia, al adulto se le pasan por alto. "Mamá, ¿por qué no hay cromos de jugadoras de fútbol si nosotras también jugamos?", preguntaron las hijas de Mari Ángeles López (Valencia), María Vázquez (Badajoz) e Íñigo Benedicto (San Sebastián), seguidoras todas ellas del balompié. Fue ahí cuando las tres familias, desde diferentes lugares de España y sin conocerse entre sí, se pusieron manos a la obra para erradicar lo que consideraron un agravio comparativo más entre hombres y mujeres. Esta ardua tarea fue lo que les llevó a conocerse y juntos lograron recientemente que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la editorial Panini se hayan sentado a negociar la posible creación de un álbum de cromos de fútbol femenino.

"La federación está a favor, pero Panini no está muy por la labor. Por eso pedimos a la Liga que no dé a Panini las licencias de las fotos de los jugadores de fútbol masculino hasta que no incorpore también a las mujeres", explica Íñigo Benedicto a este periódico. Esta temporada no habrá todavía álbumes de chicas, pero él no descarta que todo cambie a partir de la próxima. "Ya hemos logrado que se hayan sentado a negociar y conseguido la implicación de la RFEF, pero todo va lento", añade sin perder el optimismo. Por su hija June, de 7 años y seguidora del Málaga y de la Real Sociedad, Benedicto abrió en octubre una petición en change.org que insta a Panini a "hacer un hueco" a las jugadoras de Primera División en sus álbumes. En esta pide que aparezca "al menos" una jugadora en la portada del álbum, que cada equipo de la Liga Femenina Iberdrola tenga cromos del escudo y de dos jugadoras y que también haya cromos de de algunos fichajes tanto del mercado de verano como del de invierno.

chicas de la @SeFutbolFem , por favor, mantened algún dorsal... que tanto cambio, tengo repetidos números... y no me coincide dorsal oficial y dórsal en la camiseta. voy a borrarlo, va a ser lo más fácil. 🙏🙏 pic.twitter.com/CYBl4oMY1M — María Vázquez (@MariquillaVC) 1 de septiembre de 2018

Fuentes de la federación consideran que esta es una "muy buena iniciativa" y expresan su apoyo "porque el cambio real empieza desde abajo". "Estamos en contacto con este proyecto y viendo cómo puede hacerse posible -agregan-. Sin embargo, Panini y otras empresas tienen que ver la viabilidad [económica] y nos consta que en eso están. Panini es una de las empresas que puede hacer este álbum, pero hay más [no es la única]. Sea con quien sea, a nosotros el proyecto nos parece fenomenal y prestaremos todos los apoyos posibles, como la cesión de derechos de autor de las fotografías".

Benedicto cuenta que, desde los 5 años, June, que juega con la pelota en el patio de cole, ha tenido que escuchar varias veces que "las niñas no pueden jugar al fútbol". Fue la propia pequeña quien, hace un año, expresó al padre su malestar ante el hecho de que las mujeres no aparezcan representadas en los álbumes de fútbol. "Me dijo que quería llamar a quien hiciera los cromos para decírselo. Le creé una cuenta de correo electrónico y le ayudé a escribir un 'e-mail'. Le contestaron, pero no le hicieron mucho caso", relata. Fue ahí cuando este padre decidió lanzar, desde San Sebastián, la recogida de firmas en Change.org, que de momento ya apoyan más de 39.000 personas.



Las hijas de Mari Ángeles Vázquez posan con dos jugadoras de la Real Sociedad y con cromos de la Liga Femenina elaborados por su madre.



Y así dio, también, con Mari Ángeles López, en València, presidenta de la Peña Levante Femenino, quien años atrás había promovido una iniciativa similar. "Hace cuatro años, cuando mi hija Nuria tenía 8, me preguntó: 'Mamá, ¿por qué no tenemos álbum de cromos'. Le dije: 'Hija mía, tienes razón'. Así que contactamos con Panini para pedirle que ideara un álbum de cromos femenino, pero la editorial se mostró reacia", cuenta López, que fue una de las primeras futbolistas federadas en España. Ante la negativa de Panini desistieron, pero cuatro años después, al conocer la iniciativa de Íñigo Benedicto en Change.org, han vuelto a la carga. "La federación nos apoya. Creo que tarde o temprano este álbum existirá porque la sociedad lo demanda, al igual que el fútbol femenino ha acabado televisándose".

A través de Twitter, López y Benedicto conocieron al tercer pilar de esta iniciativa: María Vázquez, madre de Sofía (3 años), María (6) y Rocío (9). Vázquez, de Badajoz, salió hace unos meses en los medios de comunicación por reunir para sus hijas las 368 fotos de las jugadoras de fútbol y crear un álbum de cromos inexistente en el mercado. A raíz de este proyecto, esta madre contactó con clubes, jugadoras de todos los equipos, Iberdrola (patrocinador) y con la Liga Femenina. "Ellos me facilitaron las fotos que me faltaban para crear el álbum, Iberdrola nos invitó a viajar a Barcelona para ver el Barça-Sevilla femenino, mis hijas pudieron conocer a un montón de jugadoras, que les han regalado fotos firmadas, balones, camisetas...", relata Vázquez.

"Tenemos bastante claro que este año tampoco va a ser... No habrá cromos de fútbol femenino -añade-. Nuestro objetivo no es, ni mucho menos, económico. En todo caso, estaríamos realizando una campaña de promoción gratis para la Federación, la Liga Femenina e Iberdrola. Creemos que es lo justo y por eso lo perseguimos". Actualmente, muchos adultos escriben a esta pacense preguntándole dónde comprar el álbum de cromos de fútbol femenino que todavía no existe, pero que muchos desean.