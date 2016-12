El lucrativo negocio de las mafias libias de tráfico de personas

La guerra despiadada de Libia y la posguerra tras la caída del exdictador Muamar Gadafi cambiaron la vida de miles de africanos, que encontraron el escape de estómagos vacíos y de la violencia en aguas del Mediterráneo. Todos pelean por un refugio en Europa y como sea. Del desespero humano se nutren precisamente las redes mafiosas en Libia que han convertido este país en la principal ruta internacional del tráfico de personas, generando en menos de cinco años un multimillonario negocio florecido a los pies de las playas libias, donde el emigrante paga su último peaje. Ronda los 4.000 euros. El más caro y, muchas veces, mortífero. Bajo siete grados, descalzo y de pie, cogiendo aire como puede entre una multitud atrapada por el pánico de caer al mar, permanece el emigrante erguido como un huso, resistiendo en la inestable neumática y aguardando el barco que vendrá a rescatarle. Si viene. Dependerá de si la embarcación, siempre a la deriva, tomó un camino visualizada por los radares de los buques de la misión de la Unión Europea que vigilan el flanco sur de Europa.



El arrojo de una embarcación atestada de emigrantes es una invitación a la muerte, pero qué importa para una mafia que sigue engordando a través de un lucrativo negocio que viene levantando empleos directos e indirectos en una desesperanzada Libia. Pero la red es transfronteriza y funciona como una telaraña que empieza a tejerse en Sudán, Nigeria o Guinea y continúa su recorrido de expansión hacia los puntos cardinales de las rutas migratorias en Agadez, al norte de Níger, o en Sebha, al sur de Libia, bajo control de los grupos tribales armados hasta los dientes. Kone, de Camerún, pagó en esta frontera más de 2.300 euros a la mafia guineana. Con él viajaban otros 24 jóvenes de Guinea Conakry, todos captados en origen para luego ser trasladados en forma de mercancía a la organización criminal libia. “Solo permanecí seis días en un barracón. Hay gente que puede quedarse sin ver luz durante semanas y meses. Lo peor es que he visto a alguna persona morir por disparos de los hombres armados”, declara a este diario Kone. Al parecer, la víctima era un emigrante que por miedo a morir ahogado decidió no embarcar. Y añade: “Las mujeres sufren más porque son violadas por cualquiera e incluso por la propia policía”.

Disparos, hacinamientos, extorsión y amenazas sufren los emigrantes con hambre de Europa, haciendo cada vez más peligrosa la criminal red que trafica con personas hasta alcanzar las ciudades costeras de la región de la Tripolitana, Ziwara o Sabratah, a unos 500 kilómetros al este de la capital libia. Desde estas dos localidades, las más pacíficas dentro de un país en guerra y puntos calientes en la empresa migratoria, se gestionan las masivas llegadas, que cuentan incluso con una noble participación de la propia sociedad civil. Los garajes de las casas se ofrecen como “refugio” para una causa que se cobra caro, las tiendas hacen su mes, y el emigrante que no puede asumir el último desaliento del camino hacia las costas europeas termina trabajando, esclavizado, como se acostumbraba entonces, en la construcción, la agricultura o lo que surja hasta ahorrar lo que jamás tuvo para cruzar al otro lado. “A veces no pagan. Dos meses permanecí en Libia trabajando en una obra y no cobré nada. Me maltrataron. Los libios son muy malos con los negros y con las mujeres”, dice Sylvestre, nigeriano de 30 años.

MOTORES IMPORTADOS

“En Sabratah, la gente vive de la inmigración, porque no hay empleo ni dinero en los bancos”, confiesa Ahmed, un pescador libio y al parecer conocido oportunista del Mediterráneo que, como tantos otros muchachos, ojean desde sus botes de pesca al acecho de neumáticas vacías con motores para confiscarlos y luego venderlos en el mercado negro de la inmigración. Dentro de su pesquero, aparecen artes de pesca y unos seis bidones de gasolina, el oro líquido libio del que dependen las miles de lanchas fabricadas lanzadas al mar. Todas son montadas en suelo libio, con material importado de fuera. “Esta madera que se ve, industrial, ya viene preparada para la emigración, y con ella se preparan las tablas para sujetar los suelos de las gomas. Los motores son igualmente importados de Asia”, aseguran a este diario fuentes de la inteligencia europea destinadas a la lucha contra el tráfico de personas.

Pesan sobre los pesqueros sospechas de su complicidad en el negocio, pero también sobre los yates o las motos acuáticas utilizadas para empujar las lanchas desde las aguas territoriales libias. “Me dieron un GPS y luego me dijeron que mirara las estrellas. Así nos dejaron y empezamos a navegar hasta que nos quedamos sin gasolina”, dice un joven guineano con suerte. Viajó en una embarcación 'vip' porque era de buena flotabilidad, llevaba motor, y a bordo, un grupo pequeño. Lo normal es que 'viajen' alrededor de 130 personas por embarcación, a razón de unos 4.000 euros por emigrante, una fortuna imparable de la que se lleva un pellizco la persona encargada de transportar las lanchas en camiones hasta las playas, los guardianes de los barracones donde se amontonan emigrantes hasta nueva orden, y los contratados por el mafioso para alistar embarcaciones. “A veces sacan embarcaciones sin avisar. De manera sorpresiva, y en ese momento, los negros cargan motores y luego se saca a las personas de los almacenes”, comenta Bilal, un joven marroquí residente en Trípoli, que decidió abandonar Libia porque el país dejó de ofrecer trabajo y seguridad.