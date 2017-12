Leiva carga contra Cárdenas por acelerar su canción 'La llamada'

El cantante Leiva ha publicado una queja dirigida al programa 'Levántate' y Cárdenas por la versión distorsionada y acelerada de su canción 'La llamada', tema principal de la taquillera película de 'Los Javis', que pincharon en el programa del 20 de diciembre.

Mediante un escrito en su perfil de Facebook, el artista lamenta que desde el espacio radiofónico hayan adulterado su composición y cometido lo que considera "un crimen".

El excomponente de Pereza se ha dirigido al periodista y al resto del equipo del programa agradeciendo la intención de incluir la canción en el formato, pero dejando clara su opinión: "Si la canción con su velocidad original no cuadra con la línea musical del programa o con el gusto personal del programador, les sugiero que no la pongan, pero no hagan su propia versión y cometan este crimen", ha declarado el artista, quien ha añadido: "Quizás esta versión de 'La llamada' sea mejor para ustedes o para algún oyente, pero déjenme elegir a mí cómo la quiero mostrar".