Karlos Arguiñano se enciende y da su opinión sobre los casos máster

Los espectadores de Karlos Arguiñano en tu cocina están acostumbrados a ver al popular cocinero contar chistes y dar su opinión sobre ciertos asuntos mientras prepara sus platos. Sin embargo, el chef cambió por un momento su habitual tono para hacer referencia al caso reciente de los irregulares másteres.

"Bueno, cómo estamos con el asunto de los másteres. Está la cosa que arde", comenzaba diciendo y continuaba: Oye, esa universidad que hay en Madrid en referencia a la Rey Juan Carlos, habrá que mirar eso, porque allí ha habido gente que ha hecho cursos sin ir a clases, sin examinarse y con dieces, sobresalientes.

El cocinero se lamentó por la situación que viven algunos estudiantes: Con lo que le costará a algunos estudiar. Y otros enchufaditos. Eso hay que mirarlo porque si no nadie se va a creer nada, afirmó bastante serio.

Ay lo del bipartidismo y la cosa esta, lo que enreda. Cuántas veces me habéis oído decir que los políticos no dicen la verdad ni al médico?, añadía Arguiñano, que intentaba dejar estar el tema para no terminar de calentarse. "El pueblo trabajador dale que te pego y otros aprovechándose de todo", zanjaba antes de seguir con su receta.