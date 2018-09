Justo Molinero: "Espero escribir otro libro con Oriol Junqueras"

Bronceado como siempre, delgado y con ese acento cordobés, de Villanueva de Córdoba, que tantos réditos le ha dado como comunicador, Justo Molinero se dispone a vivir, el próximo domingo 9 en Illa Fantasia, otra jornada histórica: la del 36º Aniversario Solidario que convoca Radio TeleTaxi, con figuras del panorama musical como Miguel Poveda, Antonio Orozco, Merche, Demarco, Gertrudis, Julio Madrid, Aray, Javier Ginés, Somos del Sur... Un festival que se vuelca con el Banco de Alimentos.

Otra llamada a llegar donde las administraciones no llegan.

Pues sí. El año pasado recaudamos 120 toneladas. Vamos a ver si este lo superamos. Porque sigue habiendo gente que lo necesita, padres que mandan a su hijos a la cama sin cenar porque no tienen nada que darles. Son familias enteras y están entre nosotros, aunque no lo queramos ver. TV-3 dedica su maratón a las enfermedades y está muy bien. Nosotros nos volcamos con el hambre, que es la enfermedad que se quiere tapar y que se tendría que solventar.

Casi 40 artistas.

Y todos vienen sin cobrar un duro. A apoyar. Hay gente muy buena. Yo espero que volvamos a llenar el recinto. Para este evento la entrada anticipada es de 14 euros y el mismo día, 16 euros. Lo que pedimos es que la gente aporte un lote de alimentos no perecederos, garbanzos, arroz, pasta, botes de tomate, que se recogerán a la entrada del recinto. De toda Cataluña vendrán autocares. Esperamos, como el año pasado, unas 25.000 personas. Llenaremos.

¿Y cómo lo vive usted?

Pues a tope, porque los retransmitimos en directo y con todos los músicos allí, uno tras otro. Y pendientes de que no pase nada porque es un parque acuático y la gente viene también a tirarse por los toboganes. La previsión es que tendremos buen tiempo. Si hay arriba alguien como yo creo ese día no nos puede fallar.

Usted que llegó con 17 años a Santa Coloma de Gramenet, y tiene ahora 68 años y nietos, ¿como encaja que haya hijos que no van a vivir mejor que sus padres?

Muy mal. He vivido mejor que mis padres y mis abuelos y no sé qué pasará con mis nietos, pero se han perdido muchos valores, como el respeto en las familias. Me duele que haya tanta falta de educación, por más que se intente en los colegios.

¿Y aún tiene ganas de saraos?

Yo no tiro la toalla, para qué si se están poniendo las cosas que da asco morirse. Para lo que hacemos en este mundo yo no me voy para el otro. Quiero seguir aquí, yo me lo paso bien. Estoy con los míos y mientras que la gente me quiera y pueda hacer lo que me gusta, seguiré.

Su receta no prescribe.

Si tú le das cariño a la gente, la gente te lo devuelve multiplicado. Nosotros en la radio lo que hacemos es que la gente se olvide de los problemas y escuchen la música que les gusta. Lo nuestro.

Y echar lo malo para afuera, como la canción.

Para qué voy a ver el Telediario si todo son desgracias; a lo mejor me interesa más el Sálvame. Cuesta mucho leer noticias buenas. Dicen que no venden. Pues yo creo que sí. A mí esta mañana en la radio me ha entrado una niña que quería felicitar a su yaya, porque como su yaya no hay nadie. Y le ha pedido una canción de El Barrio. Tú sabes lo feliz que ha hecho a esa señora...

Usted firmó un libro a dos manos con Oriol Junqueras: 'Sublevados', 'Revoltats' en catalán, donde cada uno exponía su visión de Cataluña. ¿Imaginaba que acabaría en prisión?

A él le hubiera gustado estar en nuestra fiesta del domingo, seguro. Lamentablemente, no podrá ser. Me apena mucho su situación y la del resto de presos políticos. Este país necesita gente como Oriol Junqueras, que les hable, que les comente, que les ayude.. Además de ser un profesor es un hombre muy leido, que sabe mucho. Ojalá todo esto se resuelva lo antes posible. Yo espero escribir otro libro con él, ya se lo hemos propuesto. Quizá podría llamarse 'Empresonats'. Creo que él no pensó que acabaría durmiendo en la cárcel. Eso no se lo había planteado nunca en su vida.

¿Cataluña acabará siendo lo que los ciudadanos de Cataluña quieran?

Eso es lo que quiero y deseo. Creo que el tiempo que viene ahora debemos dedicarlo a hacer que todos seamos un piña. Quien esté de acuerdo con la independencia que lo explique bien. Que explique cómo sería esa Catalunya independiente y que costaría, porque esta movida tendría un coste. Y el que esté en contra que dijera por qué está en contra. A lo mejor sí que estamos mejor con un Estatut en condiciones. Pero tendríamos que dedicar un tiempo los unos y los otros a explicarnos y a entendernos. Porque de lo contrario ya hemos visto cómo nos va.

Creo que Carles Puigdemont fue a verle una vez en una función suya.

En Girona, cuando era alcalde. Y se lo pasó de maravilla. También es lamentable que no pueda estar con sus hijos. No sé cómo llevará eso.

¿Cómo fue lo de hacer teatro?

Pensé al principio involucrar a clientes de la radio. Después seguí dándole vueltas y ahí estamos, con mi mujer, mi cuñada, mis amigos, con los compañeros de la radio... todo el clan está metido. Y todos funcionando a una.

¿Se considera un buen líder?

Escucho a todo el mundo, aunque también me gusta que me escuchen. Me considero una persona querida, muy respetada por la gente, y quiero seguir siendo así. Siendo justo. Como adjetivo, se entiende.