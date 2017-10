La Justicia italiana cita a Juana Rivas y a su ex para la custodia

Juana Rivas y su expareja, el italiano Francesco Arcuri, están citados hoy a comparecer en un juzgado civil de Cagliari, capital de Cerdeña, que celebrará una vista sobre la custodia de sus dos hijos menores, con quienes la madre podrá estar durante su estancia en Italia gracias a un permiso judicial.

La vista, en la que declararán tanto Rivas como Arcuri, ha sido fijada a partir de las 9 de la mañana y dará inicio al procedimiento sobre la custodia de los menores en Italia, lugar en el que los niños residen con su padre, según ha el letrado que acompaña a Rivas, Juan Manuel Pérez García.

Según este letrado del despacho sevillano de José Estanislao López, Rivas, que permaneció casi un mes en paradero desconocido antes de entregar a sus dos hijos a su expareja, tratará de exponer ante el órgano judicial su situación como víctima de malos tratos y reclamará la custodia de sus hijos para que regresen a España.

Durante su estancia en Italia, hasta donde llegó ayer, esta vecina del municipio granadino de Maracena podrá permanecer con sus dos hijos gracias a una autorización judicial solicitada por su letrada en ese país, María Eugenia Álvarez.

Pérez García se ha referido a la alegría de la madre por poder estar durante unos días con sus hijos, que se encuentran en Carloforte con su padre desde que este los llevara desde España a finales de agosto.

En unas breves declaraciones a Efe la propia Juana Rivas se ha mostrado esperanzada con la vista judicial de mañana en Italia: «Un día sentí que lo perdía todo. Ahora siento que tengo todo por ganar», ha indicado.

EL PADRE NO SE OPONE / El padre no se opone a la resolución judicial que permitirá a la madre estar con sus hijos estos días en Italia, pero pretende que el encuentro se produzca en presencia de alguien de su entorno y no solo de la abogada de Rivas, ha explicado por su parte su abogado en España, Enrique Fabián Zambrano.

Según este letrado, Arcuri «está cumpliendo perfectamente con su labor paternal y los servicios sociales así lo han constatado».

Al margen de este proceso por la vía civil, Juana Rivas está siendo investigada por el juzgado de Instrucción 2 de Granada por desobediencia judicial y sustracción de menores después de que saliera de Italia con los niños sin el permiso paterno y pasara un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos a su expareja, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar.

CAUSA PENAL AVANZADA / La investigación se encuentra «muy avanzada», a la espera de una serie de informes que permitirían el cierre de la instrucción, según han detallado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

En esta causa también han sido llamados a declarar como investigados la asesora jurídica y la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados y Teresa Sanz; así como los padres y los dos hermanos de Juana Rivas para averiguar su posible participación en los hechos.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada acordó recientemente no reabrir la diligencias previas por malos tratos en el caso de Rivas al entender que los hechos ocurrieron en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana. El juez alega que en este caso no se dan las situaciones previstas en la ley que regula la competencia internacional de los jueces y tribunales españoles.