Intervenidos más de 30.000 boletos de una lotería ilegal llamada La Blanca

La Policía autonómica andaluza intrevino en Cádiz 30.541 boletos de una lotería ilegal denominada ‘La Blanca’ muy extendida en la ciudad, donde tiene una gran implantación y es dirigida por clanes familiares perfectamente organizados. Los agentes también se incautaron de 2.514 euros en metálico en el momento de la actuación. La investigación se inició hace un mes, cuando los agentes iniciaron las pesquisas para averiguar quién regentaba en la actualidad la mencionada lotería ilegal, quién se encargaba de la distribución, y cuándo y cómo se hacía esa venta. Tras las indagaciones realizadas se pudo localizar a la organizadora cuando realizaba las labores de entrega de los boletos intervenidos a las personas que se dedican a su venta en la calle. Por su parte, el dinero incautado corresponde a la recaudación de otros vendedores, lo que da idea de los grandes beneficios que obtienen a diario con esta práctica. Los boletos se encontraban impresos en folios sin cortar, teniendo un valor de venta al público de 50 céntimos de euro cada uno, correspondiendo la tirada intervenida a la venta de un mes.

El sorteo consiste en la venta diaria de boletos de cuatro cifras, y los premios oscilan entre los 750 euros a las cuatro cifras y el reintegro a la última, cuando coinciden con el número agraciado en el sorteo de la ONCE. Los organizadores juegan con la probabilidad de que no toque el premio ya que no hay constancia de que saquen todos los números a la venta. Este detalle refleja los beneficios obtenidos tras la venta, ya que al carecer de autorización no tributa por los ingresos que obtiene. Además los vendedores únicamente reciben una ‘propina’ si ‘venden’ premio.