Idris Elba se postula para ser 007

El actor Idris Elba, uno de los principales candidatos para ser el nuevo James Bond de la gran pantalla el próximo año, ha alimentado esta posibilidad a través de su cuenta de Twitter, en la que este domingo, 12 de agosto, ha publicado un tuit en el que hace un guiño al agente secreto: juega con una de las frases miticas del personaje: "My name is Bond, James Bond".

En su tuit, el popular actor británico de 45 años ha hecho un sutil cambio: "Mi nombre es Elba, Idris Elba", sin añadir nada más. Y quien quiera, que lo entienda.

El nombre de este actor, de padre de Sierra Leona y madre ghanesa, para encarnar a James Bond ha estado circulando durante años. En el 2015, Pierce Brosman, uno de los actores que interpretado al agente secreto 007 en el cine, ya decía que James Bond podría encarnarlo un "gran actor negro". "Idris Elba ciertamente tiene el físico, el carisma y la presencia para ello", había declarado Brosnan.

El rumor ha seguido creciendo y, recientemente, el diario 'Daily Star' publicó que el director Antoine Fuqua había estado discutiendo con el productora Barbara Broccoli la posibilidad de que ya era el momento de que a 007 lo interpretase un actor de una minoría étnica. Pero un portavoz de Fuqua ha negado este debate.

Ganador de un Globo de Oro por la serie policiaca de la BBC 'Luther', Idris Elba se consagró con la historica serie de televisión 'The Wire'. También ha trabajado en películas de gran presupuesto, como 'Thor' y 'Avengers: Infinity War', y ha encarnado en el cine al icono del anti-apartheid, Nelson Mandela, en 'Mandela: Long Walk to Freedom'.