Un hombre mata a sus padres y después se suicida en Olite

La muerte de un matrimonio, al parecer a manos de su hijo, que se quitó la vida, causó ayer una gran consternación en la localidad navarra de Olite, donde la familia, natural de esa población, es muy conocida. El suceso tuvo lugar sobre las 18:00 horas en el domicilio familiar de la calle Tafalla, donde, según las primeras informaciones de la Policía Foral, murieron «de forma violenta» el padre, Valeriano C., de 81 años, y el hijo, Ciriaco C., de 47 años, este último, al parecer, tras quitarse la vida. En el mismo incidente resultó herida de carácter muy grave la madre, Pilar O., de 72 años, quien fue evacuada en helicóptero medicalizado al Complejo Hospitalario de Navarra, aunque posteriormente se confirmó también su muerte. El caso estaba siendo investigado por la Policía Foral como un posible parricidio o caso de violencia familiar. Hasta la urbanización en la que tuvo lugar el crimen se acercó el alcalde de la localidad, Andoni Lacarra, con el objeto de «arropar a la familiar en lo que se pueda», según declaró. El primer edil aseguró que el pueblo está «muy consternado». «Olite es un municipio tranquilo, no estamos acostumbrados a este tipo de sucesos, no nos lo podemos creer», lamentó. En cuanto a lo que ha podido suceder, comentó que «no se sabe, está dentro de la investigación», por lo que no se pueden facilitar más datos.

En estos momentos, señaló, lo que hay que hacer es «respetar su dolor. Nada más que decir más allá del pésame», concluyó.

A la zona del suceso acudieron patrullas de la Policía foral de Tafalla (seguridad ciudadana y Policía Judicial) y Pamplona (Delitos contra las Personas, División de Intervención), que investigan causas, dinámica y circunstancias a las órdenes del juzgado de guardia de Tafalla.

Por su parte, la sala de gestión de emergencias de SOS Navarra movilizó, además del helicóptero, a los equipos médicos de guardia de Tafalla y de Olite, y dos ambulancias. Asimismo acudieron efectivos profesionales que estaban prestando asistencia psicológica a los familiares de los fallecidos.