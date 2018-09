Hallada muerta y envuelta en unos plásticos una mujer de 64 años

Los Mossos d’Esquadra localizaron ayer el cadáver de una vecina de Sils (Selva), de 64 años y cuya desaparición había sido denunciada, envuelta en plásticos en su casa en la urbanización Vallcanera Park. La mujer, que podría haber fallecido en noviembre pasado cuando según sus vecinos la dejaron de ver, vivía con su hijo de unos 40 años a quien los Mossos están buscando y todavía no ha sido localizado. A pesar del tiempo que hacía que no veían a la mujer, los vecinos y amistades de la víctima pusieron en conocimiento de la Policía Local de Sils la semana pasada su sospecha de que algo le había pasado a la mujer porque hacía mucho tiempo que no sabían nada de ella.

La Policía Local alertó a los Mossos de la posible desaparición de la vecina y las averiguaciones que hicieron los investigadores apuntaron a que posiblemente estaba muerta. Agentes del Área de Investigación Criminal (AIC) de Girona entraron ayer en la vivienda. Localizaron el cadáver, en avanzado estado de descomposición, en una habitación del garaje, envuelto en diversos plásticos y con algunas telas. Según fuentes cercanas al caso, por el momento se desconoce la causa de la muerte y no se descarta ninguna hipótesis, desde que se trate de una muerte natural, que fuera un accidente o que alguien la matara.