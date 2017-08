Google fulmina al ingeniero del manifiesto machista

Google ha fulminado al ingeniero autor del 'manifiesto machista' que publicó en un blog que "las mujeres no lideran porque sus capacidades biológicas naturales no se lo permiten" y sería también la razón por la que hay menos féminas que se dedican a la programación y al sector tecnológico. El máximo responsable del gigante tecnológico, Sundar Pichai, ha decidido atajar la polémica, que desde hace días ha saltado a los titulares de los medios de comunicación, enviando un mensaje a todos sus trabajadores en el que no ha podido ser más claro: "Apoyamos firmemente el derecho de nuestros trabajadores a expresarse, el manifiesto iba a hacernos debatir (...). La mayor parte de la carta viola nuestro código de conducta y perpetúa los estereotipos de género".

James Damore, el ingeniero que escribió el memorándum, ha confirmado su destitución tras recibir un correo de la compañía con sede en Montain View, en California, en el que se le acusa de "perpetuar los estereotipos de género" con su manifiesto.



