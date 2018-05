Los geólogos aconsejan no asar chuches en el volcán Kilauea

Aunque el volcán Kilauea de Hawái sigue teniendo nuevas erupciones que provocan la evacuación de cientos de personas de sus viviendas, algunas personas parecen no estar muy asustadas por la situción e incluso se atreven a hacer bromas en internet. Así lo ha hecho un usuario de Twitter, Jay Furr, que se puso en contacto con el Servicio Geológico de Estados Unidos para formular la siguiente pregunta: "¿Es seguro tostar malvaviscos [chuches, nubes de azúcar] en la lava, suponiendo que tengas un palo lo suficientemente largo para hacerlo?".

Muy educadamente, los geólogos le han respondido que la gente evite hacer tal cosa. No solo por el "terrible sabor" que tendría, sino porque sería peligroso debido a los gases emitidos por los respiraderos volcánicos.

Erm...we're going to have to say no, that's not safe. (Please don't try!) If the vent is emitting a lot of SO2 or H2S, they would taste BAD. And if you add sulfuric acid (in vog, for example) to sugar, you get a pretty spectacular reaction.