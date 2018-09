La Fundación Franco asegura que no habrá exhumación y reta al Gobierno

El presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Juan Chicharro, ha retado este viernes al Gobierno de España y se ha mantenido en su postura de que no se llevará a cabo la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, a pesar de que el Congreso de los Diputados lo avalara este jueves mediante la votación del Real Decreto Ley. Ha avisado de que "es posible" que acabe en un contencioso administrativo.

Así lo ha expresado Chicharro en declaraciones en 'Antena 3', en las que ha asegurado que, a su juicio, el documento del real decreto ley por el que se llevará a cabo la exhumación es un "bodrio".

En este sentido, ve "muy extraño" que la presidencia del Gobierno escriba, según ha dicho, "un documento tan malo". "Me da que pensar que Sánchez quiere que sigamos hablando de este tema, pero si piensa que va a ser tan rápida se equivoca. Yo me mantengo en que no habrá exhumación", ha subrayado.

Chicharro ha recalcado que "el propio Estado de derecho" será el que impida finalmente, en su opinión, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos porque según ha explicado, a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional, "un Real Decreto Ley es una norma de rango inferior a un tratado internacional".

Contencioso administrativo

Con todo, a pesar de que ha asegurado que no dará ninguna pista sobre la estrategia que llevará a cabo la familia del dictador y la propia Fundación, Chicharro ha avanzado que existe la posibilidad de que recurran a un contencioso administrativo para frenar la voluntad del Ejecutivo de llevar a cabo la exhumación.

Por último, al ser preguntado por la abstención del PP y Ciudadanos en la votación del Real Decreto Ley de la exhumación que se celebró en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Fundación Franco ha afeado la actitud de ambas formaciones. "No me gusta en absoluto, no se han opuesto de frente", ha sentenciado.