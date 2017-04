La fotoprotección desde niños reduce los casos de melanoma

Cada año se diagnostican en España unos 4.000 nuevos casos de melanoma y su incidencia está en continuo aumento, si bien un 80% de estos tumores, el cáncer de piel más frecuente en mayores de 50 años, podría reducirse con hábitos saludables de fotoprotección desde la infancia.

Así se puso ayer de relieve durante la presentación de la campaña Euromelanoma 2017, la iniciativa más importante a nivel europeo en prevención de esta enfermedad, en la que participan 34 países y que en España está auspiciada por la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Veneorología (AEDV).

La campaña, que este año lleva por lema Solo tienes una piel. Protégela del daño solar, tiene un doble objetivo: prevención primaria (concienciar a la sociedad sobre la importancia de adquirir hábitos saludables desde niños) y prevención secundaria (informar sobre la autoexploración para detectar signos de sospecha que deben se consultados con el dermatólogo).

Así, a partir de hoy y hasta el 20 de junio cualquier ciudadano puede pedir cita para una revisión gratuita a través del teléfono 91-5434535 o de la página web de la AEDV con alguno de los numerosos dermatólogos que colaboran de forma desinteresada en la campaña.

EXPLORACIÓN GRATUITA / Además, del 5 al 9 de junio se celebrará la semana del screening, en la que se ofrece a la población la posibilidad de someterse a una exploración gratuita en búsqueda de lesiones sospechosas.

El responsable de la campaña en España, el doctor Agustín Buendía, ha señalado que la autoexploración es una acción sencilla y muy útil para la detección precoz del melanoma. Los signos de sospecha más elementales son lo que los dermatólogos denominan el abecé: lesión asimétrica, con bordes irregulares, colores variados, con un diámetro superior a los seis milímetros y con una evolución en los últimos cuatro meses.

«Una lesión que cambia puede cambiar tu vida», señala este dermatólogo, que ha explicado que se trata de detectar «esa pupilla que no te molesta pero no se cierra, esa pequeña lesión que no cura, esa manchita que ya lleva un tiempo y que no duele pero que no sigue una evolución normal».

SOBREEXPOSICIÓN / El principal factor de riesgo evitable para la mayoría de los melanomas es una sobreexposición a la radiación ultravioleta, ya sea natural (sol) o artificial (cabinas de bronceado).

Así, el doctor Buendía ha recomendado «tomar el sol con sentido común evitando las quemaduras y las exposiciones excesivas». «El sol es un gran amigo pero, si no pactamos con él, se puede convertir en el peor enemigo».

La incidencia del cáncer de piel «ha aumentado considerablemente y de forma continua en los últimos 35 años», y en España las tasas se han duplicado y en algunos tipos se han triplicado, una tendencia que, según Buendía, se va a mantener en las próximas dos o tres décadas.

La doctora Yolanda Gilaberte, coordinadora de la campaña, ha subrayado que las quemaduras solares en la infancia son un factor de riesgo para el desarrollo del melanoma en la edad adulta, por lo que se debe reforzar la fotoprotección en niños y adolescentes, así como en personas con fototipos bajos (piel y ojos claros) y en aquellos que tengan más de 50 lunares.