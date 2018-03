Finge su secuestro para ocultar a su marido que se fue con varios amigos

EUna joven de 23 años fue detenida en Calpe (Alicante) por denunciar falsamente que había sido secuestrada por tres hombres para tratar de ocultar a su esposo que se había marchado con unos amigos durante dos días. La investigación revela que, al parecer, la mujer se había ido con unos amigos voluntariamente y «la salida se alargó durante dos días, por lo que ideó la historia del secuestro para que su marido no supiera lo que en realidad había pasado». La autoridad judicial decretó su puesta en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado y la joven se puede enfrentar a una pena de seis meses a dos años de prisión. El instituto armado movilizó a cerca de una decena de agentes para investigar durante nueve días unos hechos que realmente no se habían producido.

El marido de la joven denunció ante la Guardia Civil que ella había desaparecido el día anterior después de que saliera de su casa por la mañana para ir a trabajar a Villajoyosa (Alicante) y no regresara al domicilio de la pareja tras la jornada laboral. Manifestó que intentó llamarla por teléfono, pero no daba señal, e indicó que tampoco pudo ponerse en contacto con el lugar donde trabajaba su cónyuge porque hacía poco que había empezado en él y no sabía exactamente dónde era.

Justo a la mañana siguiente de la denuncia de su marido, la joven acudió a la Guardia Civil para decir que le habían secuestrado y se inventó su historia.