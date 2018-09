Los gobiernos empezaron a introducir el cambio de hora de verano a raíz de la crisis del petróleo en los setenta como medida de ahorro energético. Sin embargo, según Bruselas, los últimos estudios señalan que el ahorro energético hoy día es marginal, aunque los resultados varían en función de la ubicación geográfica.

Por ejemplo, en Italia el ahorro por el cambio al horario de verano fue en 2016 de 94,5 millones, mientras que en España el Instituto de diversificación y ahorro energético cifraba el ahorro anual al equivalente a 300 millones.

La evaluación también arroja un balance inconcluso en relación al impacto sobre la salud. «Es justo decir que hay argumentos a favor y en contra. Pero recordemos por qué decidimos empezar a cambiar la hora. Fue para ahorrar combustible y energía. Todas estas razones no están ya sobre la mesa así que cuando los ciudadanos nos piden que eliminemos los obstáculos no encontramos razones para no hacerlo», ha insistido Bulc.

La Eurocámara aprobó una resolución en febrero pasado reclamando la apertura del debate y las quejas de los ciudadanos, sostienen en Bruselas, han ido en aumento. De ahí que recogieran el guante y abrieran una consulta pública para preguntar directamente a los ciudadanos europeos.

«Nos dio el último empujón. El presidente no pide la opinión de los ciudadanos para después obviarla», ha insistido la comisaria. Aunque solamente participaron 4,6 millones de personas –de los 500 millones que residen en la Unión Europea- el 76% aseguraron haber tenido malas experiencias con el cambio de horario y un 84% dio su apoyo a la abolición del cambio bianual. Todo un récord de participación que Bruselas insiste en poner en valor.