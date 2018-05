Facebook ubicará en Barcelona un centro de detección de fake news

Una nueva multinacional escoge Barcelona para instalarse. La red social Facebook ha elegido uno de los emblemas de Barcelona, la icónica Torre Glòries (antes Torre Agbar), para instalar un centro operativo desde el que combatir y borrar el contenido nocivo de la red social como las noticias falsas (fake news) y otros contenidos inapropiados. El centro, que se pondrá en marcha en los próximos meses, empleará a unas 500 personas. No será Facebook el inquilino directo, sino una empresa que trabaja para la red social denominada Competence Call Center (CCC). Se trata de una empresa austriaca experta en atención al cliente avanzada (no solo atención telefónica, sino todo tipo de servicios) que ya trabaja para la red social en otros países como Alemania. De hecho, esta empresa ya cuenta con otro centro de control de contenidos, similar al que se creará en Barcelona, en la ciudad alemana de Essen. En esas oficinas también trabajan unos 500 trabajadores, que se encargan de borrar mensajes, fotos y vídeos que violan las normas de la red social. La firma CCC también trabaja en la actualidad para otros gigantes de los negocios on line como el gestor de pagos en línea PayPal o el del comercio electrónico Ebay. En Barcelona, CCC ha elegido el edificio diseñado por Jean Nouvell tras el asesoramiento de la consultora inmobiliaria Engels & Volkers, según ha confirmado esta firma después de que la noticia fuese avanzada por el diario económico Cinco Días. Por su parte, fuentes de Facebook afirman que no hacen comentarios por el momento sobre este asunto.

La intención de la compañía que trabajará para Facebook en Barcelona es alquilar unos 9.000 metros cuadrados del edificio, es decir, ocho plantas, para abrir el centro durante los próximos meses. En total, unas 500 personas trabajarán en la Torre Glòries. «Podemos confirmar que CCC está ofreciendo 500 nuevos trabajos en Barcelona en la Torre Agbar», confirmaron a este diario fuentes de CCC . Esta compañía ya está buscando empleados para las oficinas de Barcelona, tal y como anuncia en su página web. Busca desde responsables de calidad, recursos humanos y operaciones hasta community managers con varios idiomas (catalán, francés, noruego, portugués, holandés, danés, sueco, español...). La empresa ofreceos salarios para el primer año de a partir de 24.000 euros (dependiendo del idioma), contrato permanente, seguro privado y «bebidas y snacks» gratis. Las ofertas para los community managers (entendidos como ‘moderadores de contenidos’) aclaran que se encargarán de «examinar y revisar el contenido de las redes sociales (...) de acuerdo con las normas de uso» y «investigar, prevenir y resolver los desafíos relacionados con las cuentas». Además, avisa de que «los contenidos pueden contener imágenes gráficas y contenidos ofensivos».

La torre Glòries, con una superficie de 37.614 metros y 34 plantas, pertenece a Merlin Properties y está vacía desde 2015.