Facebook retira (y repone) una foto de niños desnudos víctimas del Holocausto

Nueva polémica por la retirada por parte de Facebook de una foto de desnudos. Aunque, en este caso, se trataba de una imagen de niños víctimas del Holocausto nazi que ilustraba un 'post' del Centro Anne Frank para el Respeto Mutuo. Tras la polémica generada por la censura, la red social ha repuesto la imagen alegando que posee "un interés histórico e importante".

Lo paradójico del asunto es que la publicación en cuestión reclamaba la necesidad de explicar el Holocausto en las escuelas de EEUU después de que, según una nueva encuesta, el 66% de los milenials no supieran qué fue Auschwitz.

Este miércoles, el Centro Anne Frank se dirigió a Facebook a través de Twitter para pedirle explicaciones de por qué se retiró su 'post' mientras se permite que existan páginas que niegan el exterminio judío. "No es un poco hipócrita?", añadió.

These numbers are alarming, but this is why we do what we do. Currently only 10 states mandate Holocaust and Genocide Education. How do we counter ignorance about the Holocaust with knowledge, compassion, and understanding? https://t.co/1xtsNLAKEx